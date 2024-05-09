Стримувальний фактор: військові Литви вперше запустять ракети з установок HIMARS
У Литві відбудуться навчання військовослужбовців спільно з американськими піхотинцями, у межах яких країна вперше запустить ракети з реактивних систем залпового вогню HIMARS. За словами латвійського глави міноборони Лаурінаса Кащюнаса, це є стримувальним фактором, що демонструє бойову міць його держави й НАТО
Про це повідомляє LRT.
"Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки - Схід може зрозуміти це як можливість діяти. Декілька ракет HIMARS будуть випущені з полігону в Кайряй на 10 кілометрів у море. (...) Я думаю, що це важливий стримувальний фактор, який показує нашу бойову міць та бойову міць Альянсу", - сказав Кащюнас.
У матеріалі зазначається, що артилеристи артилерійського батальйону ім. бригадного генерала Мотеюса Печюленіса литовської армії та морські піхотинці США у четвер вперше готувались до вогневих навчань з HIMARS у Балтійському морі.
"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я сказав би, прийнято порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий чинник до запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що надсилає чіткий сигнал", - додав міністр оборони Латвії.
Підкреслено, що ці навчання тривають у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24.
- 17 квітня стало відомо, що Литва починає військові навчання з понад 20 тис. військових.
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