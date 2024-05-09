Стримувальний фактор: військові Литви вперше запустять ракети з установок HIMARS

Про це повідомляє LRT.

"Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки - Схід може зрозуміти це як можливість діяти. Декілька ракет HIMARS будуть випущені з полігону в Кайряй на 10 кілометрів у море. (...) Я думаю, що це важливий стримувальний фактор, який показує нашу бойову міць та бойову міць Альянсу", - сказав Кащюнас.

У матеріалі зазначається, що артилеристи артилерійського батальйону ім. бригадного генерала Мотеюса Печюленіса литовської армії та морські піхотинці США у четвер вперше готувались до вогневих навчань з HIMARS у Балтійському морі.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я сказав би, прийнято порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий чинник до запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що надсилає чіткий сигнал", - додав міністр оборони Латвії.

Підкреслено, що ці навчання тривають у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24.