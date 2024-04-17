Відпрацюють оборону в Сувальському коридорі: Литва починає військові навчання з понад 20 тис. військових
Цієї весни у Литві розпочнуться військові навчання, у яких візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки
Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву командувача литовської армії Вальдемараса Рупшиса.
"Інтенсивність як навчань з колективної оборони, так і наших національних навчань цієї весни дуже висока. За приблизними підрахунками, у навчаннях візьмуть участь близько 20 тисяч литовських військових і союзних сил", - сказав командувач.
Зазначається, що весняний цикл тренувань розпочнеться зі спільних литовсько-польських польових тактичних навчань Brave Griffin 24/II. Вони триватимуть з неділі й продовжаться до кінця наступного тижня.
Під час навчань у так званому "Сувалкському коридорі" військові Піхотної бригади "Жемайтія" імені великого литовського гетьмана Яна Ходкевича та польські військові відпрацюють сценарії оборони відповідно до двостороннього "Оршанського плану" Литви та Польщі.
- У Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою - у Вітебській та Гомельській областях.
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