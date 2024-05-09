РФ цілий день обстрілювала Нікопольщину: загинули дві людини, є поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Украй важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак", - написав він.

За його словами, найбільше потерпав Нікополь, там загинули дві людини й постраждали вісім. Серед поранених – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель – пожежі загасили. Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередачі й газогони", - поінформував чиновник.

Також окупанти понівечили дитячий садочок, пожежну частину, будівлю благодійної організації, банк, магазини.

"Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і швидка", - написав Лисак.

Дісталося також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадам. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.