РФ цілий день обстрілювала Нікопольщину: загинули дві людини, є поранені
Ворог за день здійснив понад два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Украй важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак", - написав він.
За його словами, найбільше потерпав Нікополь, там загинули дві людини й постраждали вісім. Серед поранених – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості.
"Пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель – пожежі загасили. Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередачі й газогони", - поінформував чиновник.
Також окупанти понівечили дитячий садочок, пожежну частину, будівлю благодійної організації, банк, магазини.
"Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і швидка", - написав Лисак.
Дісталося також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадам. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.
- Удень 7 травня російська окупаційна армія також атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів було поранено чотирьох цивільних.
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