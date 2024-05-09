Швеція виділить на підтримку обороноздатності України €28 млн

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Зазначається, що з загальної суми €10 млн Швеція передасть до фонду НАТО для України. Водночас уряд доручив збройним силам виділити €18 млн трьом коаліціям у сфері можливостей у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Коаліції з розмінування планують надати €5 млн, коаліції з морської безпеки - €3 млн, а коаліція дронів має отримати від Швеції €10 млн.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України", – наголосив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.