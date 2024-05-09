Швеція виділить на підтримку обороноздатності України €28 млн
Шведський уряд доручив своїм збройним силам виділити €28 млн на підтримку обороноздатності України, €18 млн з яких отримають три коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України
Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
Зазначається, що з загальної суми €10 млн Швеція передасть до фонду НАТО для України. Водночас уряд доручив збройним силам виділити €18 млн трьом коаліціям у сфері можливостей у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Коаліції з розмінування планують надати €5 млн, коаліції з морської безпеки - €3 млн, а коаліція дронів має отримати від Швеції €10 млн.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України", – наголосив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.
- 22 квітня міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна має чотири системи ППО Patriot, але поки вони не можуть ні обіцяти, ні виключати можливість надання їх Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе