"Потрійна проблема для України": міністр юстиції Німеччини назвав причини боротися з корупцією
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман назвав корупцію потрійною проблемою для України, акцентувавши на європейському майбутньому країни
Про це пише Tagesschau.
"Питання корупції є потрійною проблемою для України. По-перше, кожен євро, який витрачається на корупцію замість того, щоб витрачатися на спорядження солдатів, послаблює захист України від російської агресії", - пояснив німецький урядовець.
По-друге, Україна має на меті колись стати членом Європейського Союзу, нагадав міністр.
"Якщо Україна хоче прямувати до членства, вона повинна боротися з високим рівнем корупції", – сказав Бушман.
"По-третє, йдеться про майбутнє, в якому, сподіваюся, в Україні знову буде мир. Без іноземної допомоги відбудови не буде", - додав він.
За його словами, готовність потенційних країн-донорів допомогти буде меншою, якщо значну частину допомоги розкрадатимуть.
Міністри юстиції країн G7 на зустрічі, яка проходить 9 і 10 травня у Венеції, хочуть обговорити боротьбу з корупцією, ситуацію в Україні та спільні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю. Дводенна зустріч присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобіганню будь-яким формам неправомірного використання коштів, виділених на відбудову, зазначили в Італії.
- У жовтні 2023 року колишній очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна наразі не готова стати членом Євросоюзу через корупцію.
- Пізніше очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.
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