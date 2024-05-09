"Потрійна проблема для України": міністр юстиції Німеччини назвав причини боротися з корупцією

Про це пише Tagesschau.

"Питання корупції є потрійною проблемою для України. По-перше, кожен євро, який витрачається на корупцію замість того, щоб витрачатися на спорядження солдатів, послаблює захист України від російської агресії", - пояснив німецький урядовець.

По-друге, Україна має на меті колись стати членом Європейського Союзу, нагадав міністр.

"Якщо Україна хоче прямувати до членства, вона повинна боротися з високим рівнем корупції", – сказав Бушман.

"По-третє, йдеться про майбутнє, в якому, сподіваюся, в Україні знову буде мир. Без іноземної допомоги відбудови не буде", - додав він.

За його словами, готовність потенційних країн-донорів допомогти буде меншою, якщо значну частину допомоги розкрадатимуть.

Міністри юстиції країн G7 на зустрічі, яка проходить 9 і 10 травня у Венеції, хочуть обговорити боротьбу з корупцією, ситуацію в Україні та спільні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю. Дводенна зустріч присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобіганню будь-яким формам неправомірного використання коштів, виділених на відбудову, зазначили в Італії.