Україна створила секретну мережу заводів, які виробляють зброю, - El Mundo
Після початку повномасштабної агресії Росії в Україні розпочала роботу мережа прихованих заводів із виробництва зброї
Про це повідомляє іспанська газета El Mundо з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.
Згідно з інформацією видання, за реалізацію будівництва такої мережі виробництв відповідає міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
За словами співрозмовника, деякі з заводів приховані "величезними декораціями", а деякі розташовані під землею. Джерело акцентує, що наразі питання розташування заводів у секреті особливо турбує Київ, адже вже було виявлено зрадників серед працівників підприємств.
Зазначається, що мережа виробництв випускає боєприпаси, усі види дронів, ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна" і БТР "Козак". Джерело також підкреслило, що виробництво зброї втричі збільшилося з моменту запуску у 2023 році.
- 8 травня генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що у 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, схожих на "шахеди".
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