Україна створила секретну мережу заводів, які виробляють зброю, - El Mundo

Про це повідомляє іспанська газета El Mundо з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.

Згідно з інформацією видання, за реалізацію будівництва такої мережі виробництв відповідає міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

За словами співрозмовника, деякі з заводів приховані "величезними декораціями", а деякі розташовані під землею. Джерело акцентує, що наразі питання розташування заводів у секреті особливо турбує Київ, адже вже було виявлено зрадників серед працівників підприємств.

Зазначається, що мережа виробництв випускає боєприпаси, усі види дронів, ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна" і БТР "Козак". Джерело також підкреслило, що виробництво зброї втричі збільшилося з моменту запуску у 2023 році.