У Держдепі розповіли, коли США оголосять нові пакети озброєнь для України

Про це він заявив на брифінгу.

Міллер наголосив, США продовжуватимуть допомагати Україні у військових питаннях та підтримуватимуть її економіку, зауваживши, що збільшення особового складу Збройних сил залежить лише від України.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - розповів речник.

Також Міллер повідомив, більше оголошень щодо нової допомоги Києву будуть в найближчі кілька тижнів.