У Держдепі розповіли, коли США оголосять нові пакети озброєнь для України
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів допомоги
Про це він заявив на брифінгу.
Міллер наголосив, США продовжуватимуть допомагати Україні у військових питаннях та підтримуватимуть її економіку, зауваживши, що збільшення особового складу Збройних сил залежить лише від України.
"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - розповів речник.
Також Міллер повідомив, більше оголошень щодо нової допомоги Києву будуть в найближчі кілька тижнів.
- 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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