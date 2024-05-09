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Інфографіка

В уряді пояснили, як виробники БПЛА можуть отримати пільговий грант від держави

9 травня, 2024 четвер
19:51
Економіка ЗСУ дрон безпілотник
Зміст

Виробники безпілотних літальних апаратів незалежно від регіону, де вони розташовані, зможуть отримати грант від держави в розмірі до 80% вартості проєкту

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Там нагадали, що уряд ухвалив постанову зі змінами щодо надання грантів для виробництв переробної промисловості.

Процедура подання та ухвалення заявок для виробників БПЛА не відрізняється від процедури, передбаченої для інших виробників. Але є відмінності щодо умов.

"По-перше, такі виробники незалежно від регіону, де вони розташовані, зможуть отримати грант в розмірі до 80% вартості проєкту. До цього подібні пільгові умови мали лише підприємства, що працюють в прифронтових регіонах", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"По-друге, виробники дронів можуть включати, як власний внесок у вартість проєкту поповнення обігових коштів", - додала вона.

Які виробники дронів можуть отримати пільговий грант від держави

Фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БПЛА або їхніх частин (за КВЕД 30.30).

Під які проєкти надається грант

Гранти дають на створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Також кошти виділяють на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, доставлення та введення їх в експлуатацію.

Як подати заявку на отримання гранту

Це можна зробити особисто на порталі Дія за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

Виробник може отримати до 8 млн грн (на обладнання), але не більше 80% від вартості проєкту. 

Умови, виконання яких вимагають від отримувача гранту

Виробник має використати грант за призначенням протягом року.

Також він повинен створити нові робочі місця. Кількість місць залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина – у перші пів року, решта – протягом року) має бути створено отримувачем гранту в розмірі від 6,4 до 8 млн. 

Третьою умовою є сплата протягом 3 років із дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту.

Фото: me.gov.ua

 
Теги:
Новини
Україна
зброя
Війна з Росією
безпілотник
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