"Активно готуємо на червень наступний етап зближення з ЄC": Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за результатами чого повідомив про підготовку до наступного етапу "зближення з Євросоюзом"
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Президент наголосив, що Україна очікує затвердження переговорної рамки та фактичного початку переговорів про вступ держави до Європейського Союзу.
" Активно готуємо на червень наступний етап зближення з Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - наголосив Зеленський.
Також він висловив подяку очільникам країн, які підтвердили свою участь у Саміті миру. Зокрема український лідер особисто запросив на подію в розмовах президентів Молдови, Чехії, Гани, а також прем’єр-міністра Ірландії.
- 16 квітня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина поділилася прогнозами щодо затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС.
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