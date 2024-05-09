"Активно готуємо на червень наступний етап зближення з ЄC": Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив, що Україна очікує затвердження переговорної рамки та фактичного початку переговорів про вступ держави до Європейського Союзу.

" Активно готуємо на червень наступний етап зближення з Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - наголосив Зеленський.

Також він висловив подяку очільникам країн, які підтвердили свою участь у Саміті миру. Зокрема український лідер особисто запросив на подію в розмовах президентів Молдови, Чехії, Гани, а також прем’єр-міністра Ірландії.