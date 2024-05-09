Зеленський призначив гранти 15 молодим діячам мистецтв

Відповідне розпорядження №51/2024-рп оприлюднено 9 травня на сайті глави держави.

Президент України призначив гранти молодим митцям на реалізацію їхніх творчих задумів.

Так, у галузі театрального мистецтва фінансування отримали 3 митці.

Режисер-постановник Станіслав Іванов, який на базі Київського національного академічного театру оперети поставить виставу "Коцюбинський. З глибини". На реалізацію свого проєкту Іванов отримає 527 818 грн.

Режисерка-постановниця Вероніка Літкевич отримає грант у розмірі 350 тис. грн на постановку "Чума" в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові.

Режисерка-постановниця Наталія Сиваненко для створення і реалізації творчого проєкту "Легенди Києва" на базі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра отримає 555 263 грн.

У галузі музичного мистецтва президент надасть гранти:

Наталії Кожушко-Максимів, яка є артисткою, солісткою, інструменталісткою Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Для створення і реалізації творчого проєкту "Дух, віддих, дихання і подих" вона отримає 100 тис. грн.

Хормейстеру Назарію Тарасенку для створення і реалізації творчого проєкту "Різдво – Новий стиль" на базі Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" у Києві присудили 250 тис. грн.

Композитор Гліб Фаренюк для створення і реалізації творчого проєкту "Третя симфонія Бориса Лятошинського: деміфологізація першої редакції" на базі Національного будинку органної та камерної музики України отримає 252 570 грн.

У галузі циркового мистецтва один грант отримав артист цирку Андрій Вовк. Для створення і реалізації творчого проєкту "Діджитал-проєкт "Сяйво цирку" на базі Національного цирку України йому призначили грант 396 тис. грн.

У галузі образотворчого мистецтва художник Іван Грабко для створення і реалізації творчого проєкту "Вільний політ: пластичні варіації форми та простору. Монументальний живопис" на базі Національного цирку України отримав грант 485 200 грн.

Художник Максим Мазур для створення і реалізації творчого проєкту LAВ INSTYTUT AVTOMATYKY на базі громадської організації "Нагірна" у Києві отримав грант 42 тис. грн.

Художниця Дарʼя Морген для створення і реалізації творчого проєкту "РУХ" на базі громадської організації "ЛЮК-МЕДІЙНА ГРУПА" у Харкові отримала 162 тис. грн.

Гранти отримають і молоді письменники.

Письменниця Світлана Вертола отримає 99,7 тис. грн для видання збірки "15 років витримки" на базі літературної агенції "Піраміда" у Львові.

Письменниця Марія Єщенко для видання художнього роману "Кімнати Естер" у видавництві "Віхола" (Київ) отримає 95 тис. грн.

Письменниця Анна Шевчук для видання збірки "Діалог із собою. Шлях до відновлення через письмо" на базі літературної агенції "Піраміда" отримає 286 тис. грн.

Два майстри народного мистецтва отримають гранти. Режисер Павло Бабін-Ткач для створення фольк-шоу "Перлина Україна" на базі Одеської обласної організації українського товариства глухих отримає 150 тис. грн. А режисер Іван Петрусяк для культурно-мистецького проєкту ЕTNO-містерія "Крізь століття" на базі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка" отримає 340 тис. грн.



