Український криголам "Ноосфера" завершив третій антарктичний сезон

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

Там зазначили, що пізно ввечері 8 травня криголам пришвартувалося в порту Кейптауна після завершення третього антарктичного сезону, який почався 17 листопада 2023 року. На його початку "Ноосфера" вирушила за маршрутом з Кейптауна до острова Кінг-Джордж, на якому розташована польська антарктична станція "Арцтовський". Наступною зупинкою судна стала українська антарктична станція "Академік Вернадський" на острові Галіндез. Капітаном цього рейсу був Олександр Гришко.

"Криголам доправив вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації "Вернадського". Відтак прибув у порт Пунта-Аренас (Чилі)", - йдеться в повідомленні.

Наступна подорож у межах третього сезону відбулася 15 березня. Капітаном цього рейсу став Павло Панасюк. Криголам доправив до української станції команду річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковців сезонної експедиції з України та інших країн.

Науковці зазначають, що під час цієї частини експедиції вдалося провести багато досліджень. Йдеться, зокрема, про

відбір зразків донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату

перший відбір зразків морської фауни з дна Південного океану (у співпраці з польськими колегами)

збір унікального матеріалу для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів - південних плавунів

збір зразків крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці

відбір цікавих з погляду порівняльного дослідження проб ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також гірських порід з острова Десепшен та острова Крістін, бухта Артура.

Після цього 13 квітня "Ноосфера" прибула до Чилі разом з учасниками річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції, а потім знову вирушила до Антарктики для ротації полярників на польській станції "Арцтовський". Звідти криголам відправився до Кейптауна.

У Науковому центрі розповіли, що цьогорічна експедиція "Ноосфери", як і торік, була українсько-польською і частково фінансувалася Польською антарктичною програмою.

"Навіть в умовах повномасштабної війни ми не лише підтримуємо, а й розвиваємо діяльність нашого наукового флагмана. Цього разу маємо і забезпечення логістики, і міжнародну співпрацю, і найбільшу програму досліджень. З усмішкою згадую слова скептиків про "іржаве корито, що стоятиме в порту". "Ноосфера" блискуче відпрацювала третій антарктичний сезон, за що вдячний обом її екіпажам", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.