Експедиція зі станції "Академік Вернадський" вирушила додому після 408 днів роботи

Про це поінформував Національний антарктичний науковий центр.

“Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинене жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких тривають вже десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – ствердив директор НАНЦ Євген Дикий.