Експедиція зі станції "Академік Вернадський" вирушила додому після 408 днів роботи
На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій: після 408 днів науково-дослідний криголам "Ноосфера" везе фахівців додому
Про це поінформував Національний антарктичний науковий центр.
“Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинене жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких тривають вже десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – ствердив директор НАНЦ Євген Дикий.
- Нагадаємо, астрономам вдалося вловити незвичний радіосигнал, який може свідчити про наявність на іншій планеті магнітного поля, яке необхідне для існування життя.
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