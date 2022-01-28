Перший за 20 років вихід українського корабля в Південний океан: криголам "Ноосфера" відправляється до Антарктиди
У п'ятницю, 28 січня, науково-дослідне судно "Ноосфера" відправляється у свій перший рейс до Антарктиди, це буде перший вихід українського корабля в Південний океан за 20 років
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Символічно, що рейс "Ноосфери" починається саме 28 січня, у День відкриття Антарктиди. Трохи більш як двісті років тому перші три експедиції змогли пробитися крізь кригу до берегів недоступного Білого континенту. У складі однієї з них був українець Іван Завадовський. Тож Україна відзначає цей день, як і належить нації - першовідкривачу Антарктиди: відправляє до її берегів своє науково-дослідне судно", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що флагман українського науково-дослідного флоту прямує до полярників на станції "Академік Вернадський". Водночас "Ноосфера" - це перше українське судно із сучасними системами, які раніше не були доступними для моряків в Україні.
"Ноосфера" стала першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціювання. Досі наші моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер зможуть навчатися вдома", - зазначили в ОПУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе