Перший за 20 років вихід українського корабля в Південний океан: криголам "Ноосфера" відправляється до Антарктиди

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Символічно, що рейс "Ноосфери" починається саме 28 січня, у День відкриття Антарктиди. Трохи більш як двісті років тому перші три експедиції змогли пробитися крізь кригу до берегів недоступного Білого континенту. У складі однієї з них був українець Іван Завадовський. Тож Україна відзначає цей день, як і належить нації - першовідкривачу Антарктиди: відправляє до її берегів своє науково-дослідне судно", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що флагман українського науково-дослідного флоту прямує до полярників на станції "Академік Вернадський". Водночас "Ноосфера" - це перше українське судно із сучасними системами, які раніше не були доступними для моряків в Україні.



"Ноосфера" стала першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціювання. Досі наші моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер зможуть навчатися вдома", - зазначили в ОПУ.

