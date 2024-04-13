Криголам "Ноосфера" прибув до Чилі з учасниками українських антарктичних експедицій

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" здійснило черговий антарктичний рейс нинішнього сезону. Сьогодні, 13 квітня 2024 року, наш флагман пришвартувався в порту Пунта-Аренас", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що дорога до Чилі за станції "Академік Вернадський" тривала 9 днів, з них три пішло на проходження протоки Дрейка: висота хвиль сягала 9-10 метрів, а швидкість вітру – 30 м/с. Загалом криголам подолав 1140 миль (2111 км). Капітан Павло Панасюк, зазначив, що це була одна з найбурхливіших подорожей за весь час роботи судна під українським прапором.

До Пунта-Аренаса "Ноосфера" доставила учасників та учасниць зимової антарктичної експедиції, яка рік відпрацювала на український станції та сезонної, яка виконувала завдання на станції впродовж кількох місяців.

"Також поки судно було в Антарктиці, з його борту проводили біологічні, геологічні та геофізичні дослідження Південного океану, зокрема, в межах міжнародних проєктів. Найближчим часом "Ноосфера" знову вирушить в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на польській станції "Арцтовський". Це вже третій рік плідної співпраці Української та Польської антарктичних програм: з початку повномасштабного вторгнення РФ Польща відмовилась від послуг російських суден", - розповіли полярники.

Науковці додали, що після перезмінки криголам повернеться до порту Кейптауна (ПАР), де перебуватиме до наступного антарктичного сезону.