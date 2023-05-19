Про це повідомив глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, пише Polsat News.

"Що стосується боєголовки - вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", - сказав Павел Шрот.

Також він заявив, що він "припускає, що вона була встановлена в такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону".

Глава канцелярії також повідомив, що у боєголовці не було знайдено вибухівки.

"Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки", - йдеться у його повідомленні.