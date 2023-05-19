У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, яка пролежала там 6 місяців
У Польщі під Бидгощем знайшли боєголовку російської ракети, яка впала у грудні минулого року. Вона була зроблена з бетону та не мала вибухових речовин
Про це повідомив глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, пише Polsat News.
"Що стосується боєголовки - вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", - сказав Павел Шрот.
Також він заявив, що він "припускає, що вона була встановлена в такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону".
Глава канцелярії також повідомив, що у боєголовці не було знайдено вибухівки.
"Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки", - йдеться у його повідомленні.
- Наприкінці квітня випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі.
- У Польщі дійшли попередніх висновків щодо походження ракети, уламки якої знайшли в лісі наприкінці квітня. Ймовірно, це російська ракета Х-55.
- 11 травня стало відомо, що польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем.
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