Міністр оборони Польщі Блащак про ракету, яку знайшли під Бидгощем: військові бачили її проліт, але не повідомили
Польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
За його словами, 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командувачу, надійшла інформація від української сторони про наближення до польського простору об’єкта, який може бути ракетою.
Центр повітряних операцій повідомив начальнику – оперативному командувачу "про невпізнаний об'єкт, який з'явився в повітряному просторі Польщі".
"Згідно з висновками перевірки, оперативний командир самовільно відмовлявся від виконання своїх інструкторських обов’язків, не поінформувавши мене про об’єкт, який з’явився в повітряному просторі Польщі, а також не поінформував Урядовий центр безпеки та інші служби, передбачені процедурами", - сказав міністр оборони Блащак.
- Наприкінці квітня випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі.
- У Польщі дійшли попередніх висновків щодо походження ракети, уламки якої знайшли в лісі наприкінці квітня. Ймовірно, це російська ракета Х-55.
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