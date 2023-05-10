Як неофіційно з'ясувало видання RMF FM, такі попередні висновки Технологічного інституту ВПС, який проводить для прокуратури експертизу цього об'єкта.

Висновки Технологічного інституту ВПС свідчать, що крилата ракета Х-55, швидше за все, прилетіла з України, оскільки польська армія не має цих ракет ні на озброєнні, ні на складах.

"Це виключило б версію, яка з’явилася одразу після виявлення уламків, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО. У нас немає ні таких ракет, ані систем, які би їх запускали", - наводить видання висновки експертизи.

Якщо підтвердиться, що це крилата ракета Х-55, це означатиме, що вона була запущена з російського літака Ту-160 або Ту-95МС і прилетіла з-за східного кордону.

Варто зазначити, що від кордону з Україною до Бидгоща – 500 км, від кордону з Білоруссю – понад 400 км, від кордону з Калінінградською областю РФ – близько 240 км.