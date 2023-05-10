У Польщі дійшли попередніх висновків щодо походження ракети, уламки якої знайшли в лісі наприкінці квітня
Знайдений у лісі поблизу польського Бидгоща шматок військового об'єкта попередньо ідентифіковано як уламки російської авіаційної крилатої ракети Х-55
Як неофіційно з'ясувало видання RMF FM, такі попередні висновки Технологічного інституту ВПС, який проводить для прокуратури експертизу цього об'єкта.
Висновки Технологічного інституту ВПС свідчать, що крилата ракета Х-55, швидше за все, прилетіла з України, оскільки польська армія не має цих ракет ні на озброєнні, ні на складах.
"Це виключило б версію, яка з’явилася одразу після виявлення уламків, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО. У нас немає ні таких ракет, ані систем, які би їх запускали", - наводить видання висновки експертизи.
Якщо підтвердиться, що це крилата ракета Х-55, це означатиме, що вона була запущена з російського літака Ту-160 або Ту-95МС і прилетіла з-за східного кордону.
Варто зазначити, що від кордону з Україною до Бидгоща – 500 км, від кордону з Білоруссю – понад 400 км, від кордону з Калінінградською областю РФ – близько 240 км.
- Наприкінці квітня випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі.
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