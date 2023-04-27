У лісі на півночі Польщі знайшли уламки військового об'єкта, імовірно, ракети "повітря –земля", – ЗМІ
Польські правоохоронці розслідують знахідку в лісі під Бидгощем, що на півночі країни. Журналісти RMF FM ствердили, що це ракета "повітря – земля"
Про це пише RMF FM.
Польська поліція, військова поліція, Служба військової контррозвідки, прокуратура та експерти розслідують інцидент у лісі поблизу Бидгоща. Висновки журналістів вказують на те, що це була ракета класу "повітря - поверхня". Наразі невідомо, чи вона вибухнула.
"Військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW", - написав у твіттері міністр юстиції Збігнєв Зьобро.
- Нагадаємо, 20 квітня у Бєлгороді упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва, пошкоджено будинок та лінії електропередачі. На місці вибуху в центрі російського міста знайшли нерозірвану авіабомбу, із прилеглих будинків планували евакуювати понад 3 тис. осіб.
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