Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у telegram.

За його словами, у центрі Білгорода сапери знайшли вибухонебезпечний предмет під час обстеження місця, куди 20 квітня впала авіабомба з літака Су-34. Ймовірно, мова йде про ще одну авіабомбу, яка не розірвалася.

"Саперами було знайдено вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки міноборони РФ вирішили знешкодити його на полігоні. Задля безпеки вивозитимемо людей у пункти тимчасового розміщення, де є все необхідне", - розповів Гладков.

Загалом евакуація оголошена з 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 м від виявленого предмета. Йдеться про понад 3 тис. осіб.