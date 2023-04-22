Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На місці вибуху в Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу: евакуюють понад 3 тис. осіб

На місці вибуху в Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу: евакуюють понад 3 тис. осіб

22 квітня, 2023 субота
13:51
Війна з Росією Вибух у Бєлгороді

На місці вибуху в центрі російського міста Бєлгород знайшли нерозірвану авіабомбу, із прилеглих будинків евакуюють понад 3 тис. осіб

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у telegram.  

За його словами, у центрі Білгорода сапери знайшли вибухонебезпечний предмет під час обстеження місця, куди 20 квітня впала авіабомба з літака Су-34. Ймовірно, мова йде про ще одну авіабомбу, яка не розірвалася. 

"Саперами було знайдено вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки міноборони РФ вирішили знешкодити його на полігоні. Задля безпеки вивозитимемо людей у пункти тимчасового розміщення, де є все необхідне", - розповів Гладков. 

Загалом евакуація оголошена з 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 м від виявленого предмета. Йдеться про понад 3 тис. осіб. 

Росія
Бєлгород
Читайте також:
Сирія
21 квітня, 2023 п'ятниця
Злиті документи Пентагону: офіцери ГУР планували атакувати вагнерівців у Сирії, але Зеленський зупинив операцію
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергій Згурець
21 квітня, 2023 п'ятниця
Наступ ЗСУ почнеться на 3-5 напрямках: воєнні підсумки тижня
20 квітня, 2023 четвер
Сіярто виступив на тлі мапи з територіями України у складі Великої Угорщини
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 квітня
14:29
балістична ракета "Сармат"
Військовим Японії наказали готуватися до можливого удару балістичною ракетою КНДР
14:18
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін намагається відновити розкол світу на зразок холодної війни, - Дмитро Орєшкін
14:08
Німеччина
Німеччина висилає російських дипломатів
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Попри війну, в українському бізнесі домінує оптимізм
13:43
ІДІЛ
Ватажка одного з угруповань ІДІЛ затримали в Грузії
13:41
суд
Союзники схиляються до гібридного трибуналу над Путіним, - DW
13:27
Освіта в Україні
Школи України можуть перейти на 12-річне навчання
13:26
електроенергія
У НКРЕКП розповіли, якими можуть бути нові тарифи на електроенергію
13:09
церква
Заборонити у Дніпрі церкву Московського патріархату: для розгляду петиції потрібно 3 тисячі підписів
12:58
Пентагон
Тейшейра почав зливати секретні документи Пентагону одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнерівці захопили залізничну станцію "Бахмут-2", але "траса життя" підконтрольна Україні, - ISW
12:55
"Мавка. Лісова пісня"
У кінотеатрах Німеччини мультфільм "Мавка. Лісова пісня" спершу покажуть українською
12:50
Представники бізнесової та політичної "еліт" РФ шукають контактів з Україною та Заходом, - ГУР
12:29
СБУ ідентифікувала 12 співробітників окупаційного "Херсонського МВС"
СБУ ідентифікувала 12 співробітників окупаційного "Херсонського МВС"
12:18
Майк Тайсон
Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу
12:06
OPINION
Орест Сохар
Путінські наглядачі за наглядачами
12:00
Ferrexpo голова ради директорів
Рішення Верховного Суду про повернення акцій Полтавського ГЗК – це сигнал для всіх про повагу до верховенства права, - топ-менеджер Ferrexpo AG
11:41
Аліна Грушина-Акобія
Українки перемогли у медальному заліку ЧЄ з боротьби
11:25
на фото: руйнування
За минулу добу через атаки росіян загинув 1 мирний мешканець Донеччини, ще 2 дістали поранень
11:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:53
Партнерський матеріал
Михайло Поплаввський
Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури
10:47
У Лимані СБУ викрила дев’ятьох колаборантів та знайшла схрон зі зброєю
10:37
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: "Динамо" приймає "Шахтар", результати та розклад інших матчів 22-го туру
10:34
танк Leopard 2A4
Найближчими днями Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2A4, - очільник МЗС Альбарес
10:24
Сумщина
Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину
10:18
парад
Британська розвідка з'ясувала, чому РФ скасувала ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
10:06
OPINION
Павло Клімкін
Мінне поле бразилійця Лули
10:04
Ексклюзив
Путін
Путін прагне мати контроль над Суданом, - журналіст Фараджаллах
09:56
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"
09:47
За минулу добу росіяни обстріляли три райони Харківщини
09:27
діти, війна
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 470 дітей
09:21
ракета
Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонщину
09:07
США, Південна Корея
Наступного тижня президенти США і Південної Кореї обговорять питання ядерної загрози з боку КНДР
08:04
OPINION
Михайло Жернаков
Заради виборів влада прагне захопити Конституційний суд
08:00
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни
06:55
Ірина Верещук
Працевлаштуватися внутрішньо переміщеним особам допоможуть ваучери на перекваліфікацію, - Верещук
06:46
авіація ЗСУ
За минулу добу авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по районах скупчення ворога, - Генштаб
06:22
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
06:03
Держдеп США
Переговори щодо війни в Україні мають відбуватись на умовах Києва, - Держдеп
05:48
Ларрі Елдер
Шоумен Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру у президенти США від республіканців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV