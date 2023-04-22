На місці вибуху в Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу: евакуюють понад 3 тис. осіб
На місці вибуху в центрі російського міста Бєлгород знайшли нерозірвану авіабомбу, із прилеглих будинків евакуюють понад 3 тис. осіб
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у telegram.
За його словами, у центрі Білгорода сапери знайшли вибухонебезпечний предмет під час обстеження місця, куди 20 квітня впала авіабомба з літака Су-34. Ймовірно, мова йде про ще одну авіабомбу, яка не розірвалася.
"Саперами було знайдено вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки міноборони РФ вирішили знешкодити його на полігоні. Задля безпеки вивозитимемо людей у пункти тимчасового розміщення, де є все необхідне", - розповів Гладков.
Загалом евакуація оголошена з 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 м від виявленого предмета. Йдеться про понад 3 тис. осіб.
- 20 квітня у Бєлгороді упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва, пошкоджено будинок та лінії електропередачі.
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