Підприємства ВПК жаліються на відсутність довгострокових контрактів, - політтехнолог Загородній

Таку думку висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній в етері телеканалу "Еспресо".

"Кабмін не впорається з організацією військової економіки в нашій країн. Справа в тому, що на сьогодні не забезпечено належне кредитування і страхування ВПК, для того щоб підприємці, у випадку прильоту ворожої ракети, могли отримати компенсацію. Також не забезпечений довгостроковий контракт для підприємств ВПК, на що вони жаліються", - заявив Загородній.

Кабінет міністрів України неспроможний організувати постійне замовлення, хоча це можна робити, каже політтехнолог.

"Якщо ви не надаєте їм кошти, замовлення, то дозвольте принаймні експортувати зброю, щоб вони хоча б валюту в країну завозили і продовжували серійне виробництво. Тому що зараз підприємства просто стоять, через неспроможність організації Кабміном постійних замовлень", - додав він.