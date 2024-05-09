Підприємства ВПК жаліються на відсутність довгострокових контрактів, - політтехнолог Загородній
Кабмін не впорається з організацією військової економіки в країні
Таку думку висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній в етері телеканалу "Еспресо".
"Кабмін не впорається з організацією військової економіки в нашій країн. Справа в тому, що на сьогодні не забезпечено належне кредитування і страхування ВПК, для того щоб підприємці, у випадку прильоту ворожої ракети, могли отримати компенсацію. Також не забезпечений довгостроковий контракт для підприємств ВПК, на що вони жаліються", - заявив Загородній.
Кабінет міністрів України неспроможний організувати постійне замовлення, хоча це можна робити, каже політтехнолог.
"Якщо ви не надаєте їм кошти, замовлення, то дозвольте принаймні експортувати зброю, щоб вони хоча б валюту в країну завозили і продовжували серійне виробництво. Тому що зараз підприємства просто стоять, через неспроможність організації Кабміном постійних замовлень", - додав він.
- Нещодавно в уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій.
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