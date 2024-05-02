В уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій

Про це повідомила перша віцепрем'єрка України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Уряд разом із приватним сектором визначив кілька секторів, які з нашого погляду мають дати найбільший приріст для зростання ВВП. Ідеться про конкретні проєкти із залученням приватних інвесторів у таких секторах, як енергетика, агровиробництво, переробна промисловість, транспорт, логістика, IT і критичні матеріали", - сказала вона.

За її словами, війна не означає ембарго на інвестиції, і Україна за два роки це успішно довела.

Свириденко наголосила, що уряд має низку інструментів для розвитку як малого і середнього бізнесу, так і підтримки великих виробників. Як приклад вона навела 45 млрд грн, які Кабмін заклав на підтримку виробників у межах економічної політики "Зроблено в Україні".

Крім того, для виходу на український ринок уряд пропонує іноземним інвесторам інфраструктуру страхування від воєнних ризиків, індустріальні парки та податкові пільги за їхнє використання, підтримку проєктів зі значними інвестиціями понад €12 млн – компенсацію до 30% від суми вкладення.

"Ще одна важлива складова – інвестиційний компонент програми Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework, який дасть змогу залучити до €40 млрд євро державних і приватних інвестицій", - зазначила Свириденко.

Що відомо про програму "Зроблено в Україні"

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.

Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.