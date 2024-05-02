В уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій
Кабмін визначив кілька секторів, які мають сприяти зростанню ВВП України. Саме ці напрями потребують найбільших інвестицій
Про це повідомила перша віцепрем'єрка України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
"Уряд разом із приватним сектором визначив кілька секторів, які з нашого погляду мають дати найбільший приріст для зростання ВВП. Ідеться про конкретні проєкти із залученням приватних інвесторів у таких секторах, як енергетика, агровиробництво, переробна промисловість, транспорт, логістика, IT і критичні матеріали", - сказала вона.
За її словами, війна не означає ембарго на інвестиції, і Україна за два роки це успішно довела.
Свириденко наголосила, що уряд має низку інструментів для розвитку як малого і середнього бізнесу, так і підтримки великих виробників. Як приклад вона навела 45 млрд грн, які Кабмін заклав на підтримку виробників у межах економічної політики "Зроблено в Україні".
Крім того, для виходу на український ринок уряд пропонує іноземним інвесторам інфраструктуру страхування від воєнних ризиків, індустріальні парки та податкові пільги за їхнє використання, підтримку проєктів зі значними інвестиціями понад €12 млн – компенсацію до 30% від суми вкладення.
"Ще одна важлива складова – інвестиційний компонент програми Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework, який дасть змогу залучити до €40 млрд євро державних і приватних інвестицій", - зазначила Свириденко.
Що відомо про програму "Зроблено в Україні"
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
Пізніше Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
Уже наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Там підприємців консультуватимуть щодо умов участі в урядових програмах.
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