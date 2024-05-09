Очільник НСТУ Чернотицький про розподіл часу в телемарафоні: "Маємо дискусію, готові до двох сценаріїв"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо дискусію щодо розподілу слотів всередині марафону, це правда. На сьогоднішній день ми нарешті повернулися до конструктивної дискусії. На засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики щодо суспільного мовлення я казав, що для нас принципово або збереження паритетного виробництва контенту всередині телемарафону, або ж ми готові розглянути можливість розширення мовлення на "Першому" каналі", - повідомив Чернотицький.

За його словами, команда готова до двох сценаріїв.

"На сьогодні за допомогою представників Комітету, голови Комітету ВР з питань свободи слова, ми шукаємо легальну процедуру всіх цих речей. Сподіваюсь, наступного тижня ми знайдемо рішення, яке було б корисним аудиторії", - додав Чернотицький.