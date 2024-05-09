Очільник НСТУ Чернотицький про розподіл часу в телемарафоні: "Маємо дискусію, готові до двох сценаріїв"
Микола Чернотицький, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України прокоментував розподіл слотів всередині марафону
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо дискусію щодо розподілу слотів всередині марафону, це правда. На сьогоднішній день ми нарешті повернулися до конструктивної дискусії. На засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики щодо суспільного мовлення я казав, що для нас принципово або збереження паритетного виробництва контенту всередині телемарафону, або ж ми готові розглянути можливість розширення мовлення на "Першому" каналі", - повідомив Чернотицький.
За його словами, команда готова до двох сценаріїв.
"На сьогодні за допомогою представників Комітету, голови Комітету ВР з питань свободи слова, ми шукаємо легальну процедуру всіх цих речей. Сподіваюсь, наступного тижня ми знайдемо рішення, яке було б корисним аудиторії", - додав Чернотицький.
- 29 квітня комісія з журналістської етики відреагувала на інформацію про можливе виключення Суспільного з прайм-тайму телемарафону та закиди народної депутатки України Мар’яни Безуглої щодо діяльності компанії. У мовнику також прокоментували дописи нардепки.
- 30 квітня учасники Медіаруху закликали владу припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік.
- Голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа повідомила, що представники влади неодноразово повідомляли про те, що телемарафон буде тривати до кінця воєнного стану.
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