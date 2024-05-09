Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Очільник НСТУ Чернотицький про розподіл часу в телемарафоні: "Маємо дискусію, готові до двох сценаріїв"
Ексклюзив

Очільник НСТУ Чернотицький про розподіл часу в телемарафоні: "Маємо дискусію, готові до двох сценаріїв"

9 травня, 2024 четвер
21:00
Суспільство
Зміст

Микола Чернотицький, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України прокоментував розподіл слотів всередині марафону

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо дискусію щодо розподілу слотів всередині марафону, це правда. На сьогоднішній день ми нарешті повернулися до конструктивної дискусії. На засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики щодо суспільного мовлення я казав, що для нас принципово або збереження паритетного виробництва контенту всередині телемарафону, або ж ми готові розглянути можливість розширення мовлення на "Першому" каналі", - повідомив Чернотицький.

За його словами, команда готова до двох сценаріїв.

"На сьогодні за допомогою представників Комітету, голови Комітету ВР з питань свободи слова, ми шукаємо легальну процедуру всіх цих речей. Сподіваюсь, наступного тижня ми знайдемо рішення, яке було б корисним аудиторії", - додав Чернотицький.

  • 29 квітня комісія з журналістської етики відреагувала на інформацію про можливе виключення Суспільного з прайм-тайму телемарафону та закиди народної депутатки України Мар’яни Безуглої щодо діяльності компанії. У мовнику також прокоментували дописи нардепки.
  • 30 квітня учасники Медіаруху закликали владу припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік.
  • Голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа повідомила, що представники влади неодноразово повідомляли про те, що телемарафон буде тривати до кінця воєнного стану.  
Теги:
Відео
суспільне мовлення
Війна з Росією
Читайте також:
Слимаки на городі
6 травня, 2024 понедiлок
Захист від слимаків: прості та ефективні методи для вашого городу та саду
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
7 травня, 2024 вiвторок
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
9 травня
21:25
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина придбає у США три пускові установки HIMARS для України
21:20
Ексклюзив
Тарас Загородній
Підприємства ВПК жаліються на відсутність довгострокових контрактів, - політтехнолог Загородній
21:05
"Активно готуємо на червень наступний етап зближення з ЄC": Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
20:35
Сергій Рудь, ексголова УДО
Зеленський звільнив Рудя з посади начальника Управління держохорони
20:34
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу Сили оборони відбили 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 17 районах зосередження росіян
20:17
Аналітика
Сергій Згурець
Рекордна дальність українських дронів - ураження НПЗ у Башкирії. Колонка Сергія Згурця
20:08
OPINION
Сергій Марченко
Про росіян: поки перші вбивають, другі пишуть романи й танцюють балет
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 806-го дня війни: українські дрони встановили рекорд, долетівши до НПЗ Газпрому в Башкирії, у США відновлять темпи допомоги Україні
19:51
Інфографіка
ЗСУ дрон безпілотник
В уряді пояснили, як виробники БПЛА можуть отримати пільговий грант від держави
19:33
міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
"Потрійна проблема для України": міністр юстиції Німеччини назвав причини боротися з корупцією
19:17
Дрони-камікадзе Warmate
Україна створила секретну мережу заводів, які виробляють зброю, - El Mundo
19:12
відключення електроенергії
Німеччина надасть Україні 45 млн євро гранту на відновлення енергетики
19:05
електроенергія
Уряд готується підвищити тариф на електрику для населення, - нардеп Кучеренко
18:51
Оновлено
Валерій Залужний
Залужного офіційно звільнено з військової служби і призначено послом у Великій Британії
18:50
Ольга Стефанішина
Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців, - Стефанішина
18:40
криголам "Ноосфера"
Український криголам "Ноосфера" завершив третій антарктичний сезон
18:37
РФ цілий день обстрілювала Нікопольщину: загинули дві людини, є поранені
18:30
Ексклюзив
Олександр Кубраков
Кубраков намагався просувати клон законопроєкту, розкритикованого ЄС за корупційність, - журналістка Федорів
18:24
ЗСУ, мобілізація
В Україні можуть почати блокувати рахунки ухилянтів: нардеп Осадчук пояснив, як це можливо
18:15
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель підтвердив свою участь у Саміті миру
18:15
Інфографіка
Ту-95МС
Україна порізала на брухт, Росія використовує для терору: що таке стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, яким РФ найчастіше обстрілює українські міста
18:09
OPINION
Сергій Громенко
Гасло "Ніколи знову!" - це про роззброєння
17:54
Українська гімнастка Марія Височанська тримає Олімпійський вогонь під час естафети Олімпійського та Паралімпійського вогню в Марселі
Донька українського воїна Височанська очолила спортсменів, які нестимуть Олімпійський вогонь Європою
17:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
17:45
Литва прапор
Стримувальний фактор: військові Литви вперше запустять ракети з установок HIMARS
17:23
відключення електроенергії
У ДТЕК назвали єдиний дієвий спосіб захисту українських ТЕС від атак росіян
17:21
Президент Чехії Петр Павел
Україна отримає перші 180 тис. боєприпасів в межах ініціативи Чехії у червні, - президент Павел
17:10
Швеція
Швеція виділить на підтримку обороноздатності України €28 млн
17:10
Зеленський
Зеленський призначив гранти 15 молодим діячам мистецтв
17:07
Ексклюзив
московський патріархат
Понад 60% українців виступають за повну заборону УПЦ МП, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:59
порошенко зеленський
З сайту МВС РФ зникли оголошення про розшук Зеленського та Порошенка
16:59
блекаут, вимкнення світла
У Києві вирішили мінімізувати вечірнє освітлення вулиць для економії електроенергії
16:39
домашнє насильство
Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт про запобігання та протидію домашньому насильству
16:38
Ексклюзив
Кабмін
Головна проблема влади за Зеленського - відсутність професійної команди та стратегії, - нардепка Рудик
16:36
Ізабель Юппер
Зірка французького кіно Ізабель Юппер очолить журі Венеційського кінофестивалю
16:35
Агітував "голосувати" за приєднання Херсонщини до РФ: клірику УПЦ МП оголосили підозру за трьома статтями
16:14
Верховна Рада
Закордонний паспорт із 14 років: Рада ухвалила в цілому законопроєкт про адмінпослуги
16:07
На фото: Шакіра
Справа про податкове шахрайство Шакіри: іспанська прокуратура рекомендує припинити розслідування
16:00
OPINION
Ростислав Демчук
Газпром стогне під міжнародними санкціями
15:58
телевізор телебачення
Латвійські телеканали показали військовий парад у Москві, нацрада електронних ЗМІ заявила про кібератаку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV