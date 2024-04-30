У владі говорять, що марафон буде тривати до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ми нічого не отримуємо з виділених додаткових коштів на телемарафон. Працюємо лише з тим бюджетом, який виділений нам окремим звʼязком. Тому і в цій ситуації Марʼяна Безуглої теж перекрутила інформацію. Вона стверджує, що отримуємо додаткові кошти, але це не так", - розповіла Остапа.



За словами медіаексперти, тиск на Суспільне може бути зумовлений тим, що влада не може втручатись в редакційну політику каналу



"Я так розумію, що телемарафон буде точно ще тривати до кінця цього року. Також я неодноразово чула від представників влади, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану. Як вирішиться ситуація з Суспільним поки невідомо, я маю надію переможе здоровий глузд. Завтра в нас буде онлайн-зустріч з керівниками каналів телемарафону. Лише хочу додати, що дехто з опозиції розповідає про те, що ми отримуємо листи з інформацією про спікерів. В нас такого немає й можливо це і турбує представників влади, що вони не можуть втручатися в редакційну політику нашого каналу", - додала вона.

29 квітня комісія з журналістської етики відреагувала на інформацію про можливе виключення Суспільного з прайм-тайму телемарафону та закиди народної депутатки України Мар’яни Безуглої щодо діяльності компанії. У мовнику також прокоментували дописи нардепки.

30 квітня учасники Медіаруху закликали владу припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік