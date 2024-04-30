Спільнота Медіаруху закликає владу припинити тиск на Суспільне, - звернення

Про це йдеться у зверненні медійників щодо тиску на Суспільне мовлення.

"Ми, українські журналісти, медіа та медійні організації, учасники Медіаруху, закликаємо припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік", - йдеться у зверненні.

Журналісти зазначили, що протягом останнього тижня у публічному просторі відбулася серія інформаційних та інституційних атак на Суспільне мовлення і перерахували їх:

Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла у соцмережах поширила неправдиві відомості про статус мовника, його бюджет та буцімто "оплату праці" членів наглядової ради, які насправді працюють безоплатно з моменту створення АТ "НСТУ";

У колі каналів-виробників телемарафону "Єдині новини" просувають ідею позбавити Суспільне мовлення вечірніх праймових годин, які мають найбільше охоплення аудиторії. Станом на сьогодні, вечірні прайми почергово виготовляє кожен мовник-виробник телемарафону;

Міністерство фінансів довело Суспільному суму фінансування у 2025 році в розмірі 1,5 млрд грн. Ця сума на 350 млн менше бюджету мовника у 2024 році і на понад 75% менше, ніж гарантує закон, що поставить мовника на межу виживання.

"Ми вважаємо збіг цих подій невипадковим, і висловлюємо свою рішучу підтримку Суспільному мовленню, яке є прикладом однієї з найуспішніших реформ, втілених після Революції Гідності. Це підтверджують численні моніторинги та свідчення як українських, так і міжнародних організацій. Це відзначає і сама аудиторія мовника, довіра з боку якої зросла з 60,5% у 2020 до 86% у 2023 роках", - зазначено у зверненні.

Журналісти Медіаруху додають, що під час воєнного стану моніторинги дотримання журналістських стандартів у марафоні "Єдині новини" показують, що серед усіх мовників Суспільне найбільш збалансовано надає слово представникам політичних фракцій у Верховній Раді України. Таким чином, Суспільне мовлення в умовах війни на належному рівні виконує свою роль з інформування загалу про події, що становлять значний публічний інтерес.

Також медівники звертають увагу, що мовник працює в умовах жорсткого недофінансування, в той час, як держава не шкодує грошей на створення нових телеканалів та радіостанцій. Всупереч законодавству, жодного разу від часу створення Суспільного мовника у 2017 році, на його діяльність не було виділено коштів, які б дорівнювали закріпленій на рівні закону нормі гарантованого фінансування у 0.2% від загальної суми видатків державного бюджету.

"Стандарти інституційної роботи Суспільного мовлення визначаються Радою Європи і включають незалежність у кадровій і редакційній політиці та гарантії належного фінансування. Відповідно ч.2. ст.3 до Закону України "Про суспільні медіа", забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним медіа України", - наголошують у зверненні.

Медіарух звертає увагу народних депутатів, урядовців та представників комерційних медіакомпаній і продакшенів на те, що будь-який тиск на мовника є неприпустимим. Це, зокрема, і тиск на редакційну політику, фінансовий тиск та поширення неперевіреної чи недостовірної інформації.

Спільнота журналістів закликає:

Президента України, апарат Верховної Ради України, комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та комітет ВРУ з питань свободи слова — докласти зусиль до збереження за Суспільним мовленням вечірніх праймів телемарафону "Єдині новини";

Фракцію "Слуга народу" — зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Мар’яни Безуглої;

Міністерство фінансів України — дотримуватися норми про рівень фінансування Суспільного мовлення, а в умовах неможливості забезпечити стовідсоткове фінансування — провести консультації з Національною суспільною телерадіокомпанією України для визначення рівня видатків на 2025 рік, які дадуть можливість підтримувати життєдіяльність Суспільного мовлення;

Посольства країн-партнерів України — посилити увагу до збереження свободи слова в Україні як опори для демократії та суспільного мовника як флагмана медіареформ в Україні.

Звернення адресували президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, голові депутатської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, голові комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву, голові комітету ВРУ з питань свободи слова Ярославу Юрчишину, посольствам країн-партнерів України.

Медіарух ― спільнота, що з 2019 року об’єднує журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Загалом до Медіаруху приєдналися понад 100 організацій та окремих журналістів. З Меморандумом Медіаруху можна ознайомитися тут.