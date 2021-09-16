У Карпатах стався вибух, загинули двоє людей, четверо травмовані

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"15 вересня о 21:20 на полонині поблизу села Вороненка Надвірнянського району під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей 2016 та 2018 р.н.) та розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві особи, три особи травмовані та одна особа зазнала контузії", – йдеться в повідомленні.

Травмованих госпіталізували.

Про причини вибуху не повідомляють.