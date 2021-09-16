У Карпатах стався вибух, загинули двоє людей, четверо травмовані
У долині гори Під-Берди, під час розпалювання багаття стався вибух, внаслідок якого загинули дві людини, ще четверо отримали травми
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"15 вересня о 21:20 на полонині поблизу села Вороненка Надвірнянського району під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей 2016 та 2018 р.н.) та розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві особи, три особи травмовані та одна особа зазнала контузії", – йдеться в повідомленні.
Травмованих госпіталізували.
Про причини вибуху не повідомляють.
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