У Карпатах упродовж двох днів випало понад 50 см снігу

Про це повідомляє у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.



"За останні два дні випало більше 50см свіжого снігу, місцями передуви вище 1м", - йдеться у повідомленні.



Станом на 9:05 середи 22 травня температура повітря на цій горі становила -21°С, спостерігався західний, північно-західній вітер зі швидкістю 14м/с, погода була хмарною з проясненнями.



Крім того, пресслужба ДСНС повідомляє , що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).