У Карпатах упродовж двох днів випало понад 50 см снігу
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський упродовж 20-21 грудня випало понад 50 см снігу
Про це повідомляє у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"За останні два дні випало більше 50см свіжого снігу, місцями передуви вище 1м", - йдеться у повідомленні.
Станом на 9:05 середи 22 травня температура повітря на цій горі становила -21°С, спостерігався західний, північно-західній вітер зі швидкістю 14м/с, погода була хмарною з проясненнями.
Крім того, пресслужба ДСНС повідомляє, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).
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