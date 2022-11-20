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Головна Спорт У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу

У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу

20 листопада, 2022 неділя
18:00
Спорт ЧС-2022, церемонія відкриття

У неділю 20 листопада матчем між збірними Катару та Еквадору в Ель-Хаурі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Перед першою грою ЧС-2022 на стадіоні "Ель-Байт" відбулася урочиста церемонія відкриття турніру. 

В першій грі традиційно грають господарі чемпіонату світу. Збірна Катару зустрічається з Еквадором. Також у групі A виступатимуть Нідерланди та Сенегал. 

Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Чинним володарем титулу є збірна Франції. 

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футбол
чемпіонат світу-2022
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