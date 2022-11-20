У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу
У неділю 20 листопада матчем між збірними Катару та Еквадору в Ель-Хаурі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед першою грою ЧС-2022 на стадіоні "Ель-Байт" відбулася урочиста церемонія відкриття турніру.
В першій грі традиційно грають господарі чемпіонату світу. Збірна Катару зустрічається з Еквадором. Також у групі A виступатимуть Нідерланди та Сенегал.
Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Чинним володарем титулу є збірна Франції.
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20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.
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