Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед першою грою ЧС-2022 на стадіоні "Ель-Байт" відбулася урочиста церемонія відкриття турніру.

В першій грі традиційно грають господарі чемпіонату світу. Збірна Катару зустрічається з Еквадором. Також у групі A виступатимуть Нідерланди та Сенегал.

Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Чинним володарем титулу є збірна Франції.

Вболівай разом з HELL ENERGY!

20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb