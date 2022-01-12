У Казахстані через поширення коронавірусу зачиняються кінотеатри та караоке, школярі навчатимуться дистанційно
У Казахстані у зв'язку з поширенням COVID-19 знову закриваються кінотеатри, театри та караоке
Про це повідомляє Казінформ.
"У Нур-Султані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке. Головний санітарний лікар столиці Сархат Бейсенова підписала нову постанову", - зазначає видання.
Так, із середи, 12 січня, в Нур-Султані заборонено:
- проведення масових заходів, як на відкритому повітрі, так і всередині приміщення, включаючи сімейні, пам'ятні заходи, в тому числі вдома, за винятком проведення поминок в об'єктах-учасниках Ashyq до 30 осіб;
- діяльність філармоній, театрів, концертних залів, цирків, кінотеатрів;
- проведення колективних заходів: джума-намаз, релігійні обряди на об'єктах і на території релігійних об'єднань;
- проведення конференцій, виставок, семінарів, форумів, діяльність нічних клубів, караоке;
- обслуговування барних стійок на об'єктах громадського харчування.
Крім того, навчання школярів до 31 січня переходить на дистанційний формат, навчання студентів усіх курсів - до 6 лютого.
- Нагадаємо, 5 січня у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, чинний до 19 січня. З 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.
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