У Казахстані через поширення коронавірусу зачиняються кінотеатри та караоке, школярі навчатимуться дистанційно

Про це повідомляє Казінформ.



"У Нур-Султані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке. Головний санітарний лікар столиці Сархат Бейсенова підписала нову постанову", - зазначає видання.



Так, із середи, 12 січня, в Нур-Султані заборонено:

проведення масових заходів, як на відкритому повітрі, так і всередині приміщення, включаючи сімейні, пам'ятні заходи, в тому числі вдома, за винятком проведення поминок в об'єктах-учасниках Ashyq до 30 осіб;

діяльність філармоній, театрів, концертних залів, цирків, кінотеатрів;

проведення колективних заходів: джума-намаз, релігійні обряди на об'єктах і на території релігійних об'єднань;

проведення конференцій, виставок, семінарів, форумів, діяльність нічних клубів, караоке;

обслуговування барних стійок на об'єктах громадського харчування.

Крім того, навчання школярів до 31 січня переходить на дистанційний формат, навчання студентів усіх курсів - до 6 лютого.

Нагадаємо, 5 січня у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан, чинний до 19 січня. З 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.