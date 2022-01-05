У столиці Казахстану запровадили надзвичайний стан

Про це йдеться у відповідному указі, повідомляє Еспресо.TV.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану у столиці з 16:00 години 5 січня, який діятиме до 19 січня.



Крім цього, з 23:00 до 7:00 у місті діятиме комендантська година.



"Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Нур-Султана та наділити її повноваженнями, передбаченими законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан", - йдеться в указі.



Згідно з документом, влада поручила ввести на період дії надзвичайного стану такі заходи та тимчасові обмеження у столиці:

посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних та стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;

встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, у місті Нур-Султані;

забезпечити перевірку документів, що засвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд речей, що перебувають при них, транспортних засобів;

обмежити в'їзд у місто Нур-Султан, а також виїзд із нього;

заборонити організацію та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;

заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту, алкогольної продукції;

забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, а також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

Біля міської адміністрації Алмати у Казахстані відбулися сутички, постраждали десятки людей.

Сьогодні вночі режим надзвичайної ситуації запровадили в Алмати та Мангістауській області, вдень - в Алматинській. Комендантська година діє у місті та регіонах.Довідка: Протести у Казахстані почалися 2 січня після зростання цін на скраплений газ. Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау на заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Крім цього, влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.Утім, вимоги протестувальників розширилися. Вони бажають не тільки відставки уряду, а й викорінення корупції і виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.