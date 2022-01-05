Біля міської адміністрації Алмати у Казахстані відбулися сутички: протестувальники увірвалися до будівлі мерії
Внаслідок сутичок біля мерії Алмати постраждали десятки людей, мітингувальники атакували карети швидкої. Протетсувальники увірвалися в будівлю акімату, почалася пожежа
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на KazTAG.
"Кількість постраждалих у результаті сутичок біля акімату (адміністрації - Ред.) Алмати пішов на десятки", - йдеться в повідомленні.
До місця подій вдалося проїхати лише одній кареті швидкої допомоги, при цьому натовп намагався завадити відвезти побитих, проте медикам вдалося заповнити машину швидкою максимальною кількістю постраждалих і поїхати.
Також багатотисячна акція протесту почалася у місті Атирау. Військові розганяють демонстрантів силою.
Протестувальники прорвали оточення поліції на площі Республіки в Алмати. Вони штурм будівлі акімату міста. Чи є всередині співробітники - незрозуміло. Мітингувальники вибили вікна та двері, будівля горить.
Частина протестувальників спробувала прорватися до сусідньої будівлі, де до перенесення столиці з Алмати була резиденція президента, вона також димить.
Довідка: Протести у Казахстані почалися 2 січня після зростання цін на скраплений газ. Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау на заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Крім цього, влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.
Утім, вимоги протестувальників розширилися. Вони бажають не тільки відставки уряду, а й викорінення корупції і виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.
- Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
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