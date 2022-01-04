В Алматі силовики застосовують газ та шумові гранати для розгону мітингу

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Тим часом до центру площі проходять все більше протестувальників. Люди не розходяться.

У місті мітингувальники почали бити машини поліцейських та відбирати у силовиків щити. В одному з автомобілів розбили лобове скло.





Третій день у Казахстані тривають протести через підвищення ціни на зріджений нафтовий газ.