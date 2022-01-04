У Казахстані спалахнули масові протести через ціну на газ
Третій день у Казахстані тривають протести через підвищення ціни на зріджений нафтовий газ
Про це повідомляють видання "Vласть" та "Радио Азаттык".
Спочатку люди вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 (3,75 грн) до 120 тенге (7,5 грн) за літр. Тепер вони закликають до відставки чинного уряду, викорінення корупції, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Мітинги тривають по всій території країни, їх розганяють силовики.
На тлі протестів фіксують перебої зі мобільним та інтернет-зв'язком, недоступні Telegram, WhatsApp та Signal.
За даними місцевих ЗМІ, з початку протестів силовики затримали вже десятки людей.
Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.
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