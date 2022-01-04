У Казахстані спалахнули масові протести через ціну на газ

Про це повідомляють видання "Vласть" та "Радио Азаттык".



Спочатку люди вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 (3,75 грн) до 120 тенге (7,5 грн) за літр. Тепер вони закликають до відставки чинного уряду, викорінення корупції, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.



Мітинги тривають по всій території країни, їх розганяють силовики.

На тлі протестів фіксують перебої зі мобільним та інтернет-зв'язком, недоступні Telegram, WhatsApp та Signal.

За даними місцевих ЗМІ, з початку протестів силовики затримали вже десятки людей.



Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.