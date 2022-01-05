На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку

Про це йдеться на офіційному сайті президента Казахстану.



"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан ухвалюю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться в указі.



Члени уряду продовжать виконання своїх обовʼязків до затвердження нового складу уряду.



Тимчасово виконувати обовʼязки премʼєр-міністра буде Аліхан Смаїлов, перший заступник голови уряду.



Акимат Алматы утром 5 января



Фото: телеграм-канал «За нами уже выехали» pic.twitter.com/i5rWkze3t7 — Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) January 5, 2022

Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.