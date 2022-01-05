На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення про відставку уряду на тлі масових протестів
Про це йдеться на офіційному сайті президента Казахстану.
"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан ухвалюю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться в указі.
Члени уряду продовжать виконання своїх обовʼязків до затвердження нового складу уряду.
Тимчасово виконувати обовʼязки премʼєр-міністра буде Аліхан Смаїлов, перший заступник голови уряду.
- Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
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