Протести у Казахстані: під час заворушень постраждали близько 100 поліцейських, понад 200 осіб затримали
Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб
Про це повідомляє видання "Новини Казахстану" з посиланням на пресслужбу МВС Республіки Казахстан.
Так, скоєно напади на співробітників правоохоронних та інших державних органів, що забезпечують правопорядок і безпеку.
У містах Алмати, Шимкент і Тараз робилися спроби нападу на акімати (акімат - районна державна адміністрація в Казахстані – Ред.), де були вибиті шибки, двері і заподіяно інший матеріальний збиток.
Видання зазначає, що під час мітингу натовп використовував каміння, палиці, газові та перцевих балонів, пляшки із запальною сумішшю.
З метою забезпечення громадської безпеки поліція вжила передбачених законом заходів щодо припинення порушень громадського порядку та затримання порушників.
У результаті протиправних дій тілесні ушкодження нанесені 95 співробітникам органів внутрішніх справ, при цьому пошкоджено 37 службових автомашин.
За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування.
Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників досі немає, оскільки лікарні країни відмовляються надавати інформацію журналістам, посилаючись на угоду з управлінням охорони здоров'я.
- Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на газ.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
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