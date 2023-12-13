У Кенії вирішили скасувати візовий режим для всіх іноземців

Про це інформує Reuters.

Руто сказав, що його уряд розробив цифрову платформу, яка гарантує, що всі відвідувачі отримають електронний дозвіл на поїздку заздалегідь, замість того, щоб подавати документи на візу.

"Жодній людині з будь-якого куточка земної кулі більше не доведеться нести тягар подачі заявки на отримання візи для прибуття до Кенії", - зазначив президент країни.

Зазначається, що Руто давно виступає за безвізовий режим в межах африканського континенту, адже туристична галузь відіграє життєво важливу роль в економіці Кенії.