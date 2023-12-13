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У Кенії вирішили скасувати візовий режим для всіх іноземців

13 грудня, 2023 середа
07:08
Світ віза

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що з січня 2023 року відвідувачам країни з усього світу більше не потрібна буде віза

Про це інформує Reuters.

Руто сказав, що його уряд розробив цифрову платформу, яка гарантує, що всі відвідувачі отримають електронний дозвіл на поїздку заздалегідь, замість того, щоб подавати документи на візу.

"Жодній людині з будь-якого куточка земної кулі більше не доведеться нести тягар подачі заявки на отримання візи для прибуття до Кенії", - зазначив президент країни. 

Зазначається, що Руто давно виступає за безвізовий режим в межах африканського континенту, адже туристична галузь відіграє життєво важливу роль в економіці Кенії.

  • 30 жовтня російське МЗС підтвердило, що угода про безвізовий режим, укладена РФ та Україною у 1997 році, втратила чинність 1 січня 2023 року.
туризм
Африка
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