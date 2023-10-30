У РФ підтвердили розірвання угоди про безвіз з Україною
30 жовтня російське міністерство закордонних справ підтвердило, що угода про безвізовий режим, укладена РФ та Україною у 1997 році, втратила чинність 1 січня 2023 року
Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС РФ.
"1 січня 2023 року було припинено дію угоди між Урядом РФ та Урядом України про безвізовий режим для громадян Російської Федерації та України, підписаної в Москві 16 січня 1997 року", - йдеться у тексті.
Попри це, згідно з нікчемним указом диктатора РФ Володимира Путіна, громадяни України все ще можуть в'їжджати на територію РФ без візи. З території третіх країн вони можуть потрапити до Росії лише через два пункти пропуску.
Фото: скрін
- 1 липня 2022 року голова Державної прикордонної служби України Андрій Дейнеко заявив про скасування безвізу між РФ і Україною.
- А у вересні тогоріч речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна прагне свідомо зіпсувати "дружні відносини" з Росією, скасувавши угоду про безвіз.
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