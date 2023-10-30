У РФ підтвердили розірвання угоди про безвіз з Україною

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС РФ.

"1 січня 2023 року було припинено дію угоди між Урядом РФ та Урядом України про безвізовий режим для громадян Російської Федерації та України, підписаної в Москві 16 січня 1997 року", - йдеться у тексті.

Попри це, згідно з нікчемним указом диктатора РФ Володимира Путіна, громадяни України все ще можуть в'їжджати на територію РФ без візи. З території третіх країн вони можуть потрапити до Росії лише через два пункти пропуску.

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