"Україна прагне нашкодити дружнім відносинам з РФ, скасувавши безвіз": Центр при РНБО назвав "наратив дня" в Росії
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна прагне свідомо зіпсувати "дружні відносини" з Росією, скасувавши угоду про безвіз
Про це пише Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Денонсуючи російсько-українську угоду від 1997 року про безвізові поїздки, Київ свідомо переслідує мету максимально нашкодити родинним і дружнім зв'язкам між нашими громадянами", - основний наратив російських ЗМІ за 9 вересня.
Єврокомісар Ілва Йогансон заявив, що не можна довіряти росіянам і вони не мають бути туристами в ЄС, адже "віднині це не фундаментальне право, а привілей".
За словами прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, росіяни дзеркально відповідатимуть власним інтересам, але "зацікавлені в інвесторах і туристах, зокрема з недружніх країн, щоб люди бачили, як на Заході багато брешуть про Росію".
Марія Захарова заявила, що РФ не діятимуть дзеркально у відповідь на скасування Україною безвізу з Росією, "щоб врятувати українців, які шукають у РФ захисту від націоналістів".
"Візові обмеження є елементом захисту від агресії РФ з боку ЄС і України. Спрощений перетин кордонів потрібен РФ для інформаційної експансії і внутрішньополітичного впливу та полегшує депортацію українців з тимчасово окупованих територій для покращення власної демографічної ситуації", - наголосили в Центрі при РНБО.
- 1 липня скасували безвіз між РФ і Україною.
- 9 вересня ЄС призупинив спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.
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