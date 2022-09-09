Про це пише Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Денонсуючи російсько-українську угоду від 1997 року про безвізові поїздки, Київ свідомо переслідує мету максимально нашкодити родинним і дружнім зв'язкам між нашими громадянами", - основний наратив російських ЗМІ за 9 вересня.

Єврокомісар Ілва Йогансон заявив, що не можна довіряти росіянам і вони не мають бути туристами в ЄС, адже "віднині це не фундаментальне право, а привілей".

За словами прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, росіяни дзеркально відповідатимуть власним інтересам, але "зацікавлені в інвесторах і туристах, зокрема з недружніх країн, щоб люди бачили, як на Заході багато брешуть про Росію".

Марія Захарова заявила, що РФ не діятимуть дзеркально у відповідь на скасування Україною безвізу з Росією, "щоб врятувати українців, які шукають у РФ захисту від націоналістів".

"Візові обмеження є елементом захисту від агресії РФ з боку ЄС і України. Спрощений перетин кордонів потрібен РФ для інформаційної експансії і внутрішньополітичного впливу та полегшує депортацію українців з тимчасово окупованих територій для покращення власної демографічної ситуації", - наголосили в Центрі при РНБО.

1 липня скасували безвіз між РФ і Україною.

9 вересня ЄС призупинив спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb