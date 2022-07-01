Про це нагадав голова Державної прикордонної служби України Андрій Дейнеко.

"Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє", – зауважив голова ДПСУ.

Він додав, що візовий режим також дозволить посилити безпеку нашої держави, адже відтепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

"Та хочу попередити громадян ерефії: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці", – наголосив Дейнеко.

17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою було припинено дію угоди з РФ про безвіз і, відповідно, запроваджено візовий режим для громадян Росії.

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