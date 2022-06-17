Україна з 1 липня запровадить візовий режим з Росією, - Зеленський

Про це повідомив президент України у telegram.

Згідно із запланованим рішенням, візовий режим почне діяти вже з 1 липня 2022 року.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією", - написав Володимир Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Кабмін ухвалив рішення щодо впровадження візового режиму.

"Сьогодні Президент розпочав процес запровадження візового режиму з росією. Кабмін ухвалив відповідне рішення відповідно до якого візовий режим для росіян запрацює з 1 липня 2022 року", - написав він.

25 травня президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення візового режиму для громадян РФ.

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