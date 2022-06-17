Україна з 1 липня запровадить візовий режим з Росією, - Зеленський
Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів переглянути режиму в’їзду російських громадян на територію України. Сьогодні, 17 червня, Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ
Про це повідомив президент України у telegram.
Згідно із запланованим рішенням, візовий режим почне діяти вже з 1 липня 2022 року.
"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією", - написав Володимир Зеленський.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Кабмін ухвалив рішення щодо впровадження візового режиму.
"Сьогодні Президент розпочав процес запровадження візового режиму з росією. Кабмін ухвалив відповідне рішення відповідно до якого візовий режим для росіян запрацює з 1 липня 2022 року", - написав він.
- 25 травня президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення візового режиму для громадян РФ.
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