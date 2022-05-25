Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

За петицію, яку створили 11 лютого, проголосували 26 742 людини, а для розгляду потрібно було 25 тис. Сьогодні Володимир Зеленський успішно підтримав ініціативу.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - йдеться у коментарі Зеленського.

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