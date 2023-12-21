У Керчі пролунали вибухи, окупанти перекрили рух Кримським мостом
У місті Керч у тимчасово окупованому Криму вдень 21 грудня пролунало кілька вибухів
Про це повідомила низка місцевих телеграм-каналів, зокрема "Кримські партизани".
Як пишуть у пабліках, у місті було чутно щонайменше 3-4 вибухи.
"У Керчі чути вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що чують виходи рашистського ППО, але також чули два гучні вибухи. Керченський міст тим часом перекритий окупантами", – повідомив телеграм-канал партизанського руху "Крим - край партизанської слави".
Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що було чутно загалом 4 вибухи. Місцеві мешканці писали про дим у районі Індустріального шосе.
Місцева окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мості й у зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", – повідомив о 14:08 за київським часом телеграм-канал окупантської влади "Кримський міст", у якому відображається оперативна інформація щодо ситуації на автомобільних дорогах на підходах до моста.
Наразі немає офіційних підтверджень про вибухи ні від окупаційної влади Криму, ні з боку українських інституцій.
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