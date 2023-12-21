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Українські партизани виявили російську техніку на залізниці в окупованому Криму, - "Атеш"

21 грудня, 2023 четвер
12:26
Війна з Росією Крим

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку в Азовському в тимчасово окупованому Криму та виявили військову техніку росіян на залізниці

Про це пише "Атеш".

"На залізничній станції помічено військову техніку, виявлено танки, артилерійські гармати. Територія знаходиться під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання", - йдеться у повідомленні.

Також партизани помітили групу російських солдатів за потягом, їх викликали по прізвищу й завантажували в пасажирські вагони.

Координати місця: 45.5879779, 34.5687513.

  • Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму виявили місця розміщення техніки та особового складу росіян.

Україна
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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