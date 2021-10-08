У Харківській області осінні канікули в школах розпочнуться раніше через погіршення COVID-ситуації

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає сайт ОДА.

Відповідне рішення схвалили у зв'язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні.

"Введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть на наступному тижні - чотири святкових вихідних - дозволить на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - заявив Черняк.

Нагадаємо, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила рішення про посилення карантинних обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні і введенні з 10 жовтня обмежень "помаранчевої" зони.

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