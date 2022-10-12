У Харківській ОВА показали, який вигляд має Куп'янський район після деокупації

Фотозвіт з Куп'янська Синєгубов опублікував у telegram.

"У більшій частині міста відновили електропостачання, запустили роботу аптек і магазинів, найближчим часом запрацюють банківські сервіси та Укрпошта. Триває робота над відновленням газопостачання. Особлива увага медичному забезпеченню: відновлюємо пошкоджені приміщення та забезпечуємо необхідними медикаментами, аби люди могли отримати невідкладну допомогу", - пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В ОВА також звернулись до жителів Куп'янська і закликали їх поки не повертатись додому.

"Просимо не поспішати повертатися до рідних домівок, попереду дійсно один із найскладніших осінньо-зимових періодів. Враховуючи близькість до лінії фронту, процеси розмінування та стан критичної інфраструктури, відновлення буде не таким швидким, як би цього хотілося. Але попри все максимально готуємося до зими за всіма напрямками", - йдеться у зверненні.

Фото з Куп'янська:

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