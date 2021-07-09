У Харкові 10-11 липня працюватимуть 5 центрів вакцинації: список адрес

Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.

9 липня відкрився черговий пункт - на базі клініки за адресою: вул. Кооперативна, 28-А, який працюватиме щоденно.

"Наразі ми намагаємось відкривати якомога більше центрів вакцинацій. У цьому центрі буде працювати 1- 2 мобільні бригади, які будуть робити 100-200 щеплень на добу", - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов.

За словами Хаустова, 10 липня у Харкові відкриється ще один пункт за адресою: вулиця Тринклера, 6.

Адреси центрів масової вакцинації проти COVID-19 у Харківській області:

- місто Харків, Полтавський Шлях, 56, 10 та 11 липня з 9:00 до 18:00;

- місто Харків, Сумська, 56, 10 та 11 липня з 9:00 до 18:00;

- місто Харків, Шатилова Дача, 4, 10 та 11 липня з 9:00 до 18:00;

- місто Харків, Тринклера, 6, 10 та 11 липня з 9:00 до 18:00;

- місто Харків, Кооперативна, 28-А, щоденно з 9:00 до 18:00.

Вакцинацію проводитимуть жителям області та міста Харкова, які записалися до листа очікування через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

