У Харкові без даху над головою залишилося понад 150 тисяч містян, - Терехов
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Харків зазнав тотальних ворожих обстрілів, понад 150 тисяч людей втратили дах над головою
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РБК-Україна.
"На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося", - сказав мер.
Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.
"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним", - наголосив Терехов.
Він додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.
- 18 жовтня, шість російських ракет знищили склад у Харкові, де зберігали гуманітарну допомогу для міста та області.
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