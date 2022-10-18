У Харкові шість російських ракет зруйнували склад з гуманітарною допомогою
Сьогодні, 18 жовтня, шість російських ракет знищили склад у Харкові, де зберігали гуманітарну допомогу для міста та області
Про це повідомили у Суспільному.
"Будь-яких військових об’єктів на цій території не було. На вказаній території розташовані склади гуманітарної допомоги. Це все, що потрібно знати про росіян, які сьогодні не пожаліли шість ракет С-300 по гуманітарній допомозі, яку потребують мирні мешканці", – прокоментував начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Дві ворожі ракети було збито ППО.
Також у поліції Харківської області зазначили, що попередньо, постраждалих осіб немає.
"В Слобідському районі вилучено фрагменти та частини збитої ракети, яка за своїми ознаками відповідає ракетам зенітно-ракетного комплексу С-300. Співробітники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляди місць подій. Речові докази вилучені", - пишуть поліцейські.
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 позбавлення волі.
- Нагадаємо, зранку 18 жовтня російські загарбники обстріляли Харків
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