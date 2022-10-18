Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під ударом опинився район одного із промислових підприємств міста.

"Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом опинився район одного із промислових підприємств міста", - написав міський голова міста Ігор Терехов у телеграм.

10 жовтня у Харкові, Житомирі, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом, у низці населених пунктів проблеми зі зв'язком.

Близько опівдня 13 жовтня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.

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