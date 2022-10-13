Росіяни випустили ракету в Харків, яка вдарила по багатоповерхівці в Бєлгороді
Близько опівдні російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді
Про це інформує мер Бєлгорода Антон Іванов в телеграмі.
"Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження у будинку на вул. Губкіна, 42г. На цю мить даних щодо постраждалих немає. Мешканців будинку будемо розселяти у готель", - повідомив російським чиновник.
У відео той повідомив, що в будинок потрапив "непізнаний об'єкт".
Відео прильоту розлетілося в телеграм-каналах.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ написали, що російські окупанти цілилися в Харків, утім через якість випущених С-300 - дві ракети самоліквідувалися, а ще одна - влучила у багатоповерхівку Бєлгорода.
"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
- Ввечері 12 жовтня жителі Бєлгородської області та Бєлгорода чули гучні вибухи.
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