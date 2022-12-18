У Харкові через вибух газових балонів постраждав дворічний хлопчик
У суботу, 17 грудня, у Харкові вибухнули газові балони: унаслідок цього постраждав дворічний хлопчик
Про це 18 грудня 2022 року поінформувала пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"О 12:50 по проспекту Тракторобудівників, 94-в м. Харкова в квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку стався вибух двох газових балонів по 200 г без подальшого загоряння", - мовиться в тексті.
Зазначається, що через вибух постраждав хлопчик 2020 року народження: дитина отримала опіки першого ступеня правого передпліччя. Його доставили в опіковий центр.
Хлопчик самостійно увімкнув духову шафу, де знаходилися балони - це й стало причиною вибуху.
- Нагадаємо, 25 листопада у двох громадах Київської області шестеро людей отруїлися чадним газом: помер 61-річний чоловік, погіршився стан двох дітей. Це сталося через нехтування інструкціями з використання генераторів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе