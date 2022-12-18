У Харкові через вибух газових балонів постраждав дворічний хлопчик

Про це 18 грудня 2022 року поінформувала пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"О 12:50 по проспекту Тракторобудівників, 94-в м. Харкова в квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку стався вибух двох газових балонів по 200 г без подальшого загоряння", - мовиться в тексті.

Зазначається, що через вибух постраждав хлопчик 2020 року народження: дитина отримала опіки першого ступеня правого передпліччя. Його доставили в опіковий центр.

Хлопчик самостійно увімкнув духову шафу, де знаходилися балони - це й стало причиною вибуху.

Нагадаємо, 25 листопада у двох громадах Київської області шестеро людей отруїлися чадним газом: помер 61-річний чоловік, погіршився стан двох дітей. Це сталося через нехтування інструкціями з використання генераторів.

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